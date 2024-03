Israel bombardeia alvos na Síria - Ataque atingiu depósitos de armas. Segundo ONG, 36 soldados sírios e seis membros do grupo Hisbolá morreram, no maior ataque do tipo nos últimos três anos.Ao menos 42 soldados das forças governamentais sírias e membros do grupo xiita libanês Hisbolá morreram nesta sexta-feira (29/03) em uma série de bombardeios perpetrados por Israel contra diversas posições na província de Aleppo, no norte da Síria, informou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

A ONG afirmou em um comunicado que 36 soldados sírios e seis combatentes do Hisbolá foram mortos nos ataques, que tiveram como alvo um depósito de mísseis do grupo xiita perto do aeroporto internacional de Aleppo, bem como outras instalações em Damasco.

Segundo o Observatório, este é o ataque israelense que deixou mais mortos em solo sírio nos últimos três anos.