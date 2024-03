Repórter do "WSJ" completa um ano detido em prisão na Rússia - Evan Gershkovich fazia apuração sobre guerra na Ucrânia quando foi detido. Ele é o primeiro caso de jornalista dos EUA preso em solo russo acusado de espionagem após o fim da Guerra Fria.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira (29/03) que segue empenhado em obter a libertação do repórter Evan Gershkovich, do Wall Street Journal, preso há um ano na Rússia.

"O jornalismo não é um crime, e Evan foi à Rússia fazer seu trabalho de repórter, arriscando sua segurança para jogar luz sobre a verdade a respeito da agressão brutal da Rússia contra a Ucrânia", afirmou Biden em um comunicado.

Gershkovich foi detido em 29 de março de 2023 na cidade de Yekaterinburg, enquanto reportava para o Wall Street Journal como jornalista credenciado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Posteriormente, ele foi acusado de recolher informações secretas sobre as atividades do Grupo Wagner, envolvido na guerra na Ucrânia. Ele deve permanecer em prisão preventiva até, pelo menos, 30 de junho.