A lucrativa relação da Alemanha com a ditadura brasileira

A relação amigável da Alemanha Ocidental com o regime militar tornou mais dura a vida dos exilados brasileiros que fugiram da ditadura e buscaram refúgio no país europeu. A concessão de vistos era dificultada, e muitos eram obrigados a comparecer regularmente a delegacias. Isso apesar de a chefia do governo federal alemão ter ficado sob o comando de chanceleres do Partido Social Democrata (SDP), de centro-esquerda, durante a maior parte da ditadura brasileira – Willy Brandt de 1969 a 1974, e Helmut Schmidt de 1974 a 1982.

No entanto, alguns movimentos sociais, organizações civis e universidades alemães deram respaldo decisivo a esses brasileiros, e participaram de protestos que criticaram a visita em 1970 do então ministro da Justiça Alfredo Buzaid a Bonn, então capital da Alemanha Ocidental, e a viagem oficial em 1978 do então presidente Ernesto Geisel, que visitou Bonn, Berlin Ocidental e outras cidades alemães.

Oposição a Jango

A aproximação de setores influentes da sociedade alemã com o futuro regime militar brasileiro começou já antes do golpe de 1964, por meio de canais políticos, religiosos e econômicos.

O historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), relata que uma fundação da direita alemã promovia no Brasil a divulgação de materiais de propaganda contra as reformas de base do governo João Goulart, que durou de 1961 a 1964, associando-as ao comunismo da Alemanha Oriental. Além disso, conta, clérigos alemães apoiaram iniciativas conservadoras da Igreja Católica brasileira, como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade.

No âmbito econômico, representantes de importantes empresas alemães no Brasil participaram de articulações da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para preparar e sustentar o golpe, relata Rodolfo Costa Machado, professor de história da PUC-SP que apresentou, junto com o pesquisador Vitor Sion, um relatório à Comissão Nacional da Verdade sobre as relações das empresas alemãs com a ditadura. Essas articulações eram "uma tentativa de mobilizar a indústria civil para fins bélicos para uma eventual guerra civil, que não veio", diz.