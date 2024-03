Alemães pedem paz na Ucrânia e em Gaza durante marchas de Páscoa - Cidades alemãs foram palco de tradicionais marchas pela paz do Sábado de Aleluia, que neste ano ocorreram com o pano de fundo do persistente conflito na Ucrânia e a recente guerra em Gaza.Milhares de pessoas participaram neste Sábado de Aleluia (30/03) na Alemanha de passeatas pela paz, organizadas tradicionalmente durante o fim de semana da Páscoa, e que neste ano tiveram como tema as guerras da Ucrânia e de Gaza. Cerca de 70 marchas ou eventos pela paz ocorreram em todo o país, que tiveram como lema "Agora, mais do que nunca, juntos pela paz".

A maior manifestação reuniu 3.500 pessoas em Berlim, capital do país, segundo a polícia. Em Stuttgart, sudoeste do país, compareceram 1.500 pessoas, em Munique, no sul, quase 850, e em Colônia, no oeste, 400 pessoas.

O porta-voz da rede "cooperativa pela paz", Kristian Golla, declarou que ficou satisfeito com o nível de participação, similar ao do ano passado.