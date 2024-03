Dor profunda de um término de amizade ainda é negligenciada

No entanto, ela destaca que, assim como nos relacionamentos amorosos, uma amizade pode se tornar tóxica, levando à necessidade de separação mútua. "Você começa a perceber que, anteriormente, compartilhar coisas com um amigo ou amiga era agradável, mas agora tornou-se menos satisfatório devido às críticas constantes, inveja ou à percepção de que a pessoa não contribui para seu bem-estar. Isso acaba virando uma relação tóxica. É uma relação que nos aprisiona e não contribui para o nosso crescimento."

Além disso, amizades também podem terminar devido a quebras de confiança. Por exemplo, quando um amigo beija seu parceiro ou compartilha um segredo seu com outra pessoa.

Fernanda Lopes, professora de psicologia na Universidade de Fortaleza especializada em temáticas relacionadas ao término e luto, ressalta que uma traição ou decepção na amizade pode ter um impacto emocional tão intenso, ou até maior, do que em qualquer outro tipo de relação.

A dor invisível do término de uma amizade

De acordo com Lopes, embora reconheçamos a importância da amizade, é comum que a sociedade valorize mais os relacionamentos amorosos e familiares, relegando a amizade a um papel secundário, como se fosse uma relação de menor significado.

"Quem nós somos é [algo] construído a partir dos vínculos que formamos desde o nosso nascimento", afirma Lopes. "Precisamos parar de classificar as perdas por categoria. Tem muito mais a ver com a relação do que com o status da relação. Porque, na verdade, o que fundamenta quanto sofrimento ou quanto aquilo vai impactar é o vínculo."