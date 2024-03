Jango em 1964: de aprovado a rejeitado em poucos dias

Na mesma pesquisa, o instituto perguntou ao povo quais razões teriam levado à queda de Jango. Para 34%, o presidente havia sido deposto porque "estava levando o Brasil para um regime comunista”. Outros 17% disseram que ele "estava tomando medidas populares que contrariavam fortes interesses de grupos econômicos e financeiros, nacionais e estrangeiros”. Para 21% dos ouvidos, ele "pretendia fechar o Congresso para se tornar ditador”.

Mas, ao que parece, a população ainda entendia o regime de exceção como algo pontual e provisório. Em levantamento realizado na última semana de maio pelo Ibope no antigo estado da Guanabara e em São Paulo, respectivamente 80% e 77% dos ouvidos afirmaram que a melhor forma de escolha do presidente da República era por eleição direta. Em 13 de fevereiro de 1965, nova pesquisa perguntou se "a eleição para presidente deve ser realizada em 1966 como foi marcada” e esse ponto foi concordado por 75% dos entrevistados.

"Mesmo quem apoiava a queda de Goulart preferia o regime democrático. As pessoas não imaginavam que apoiar a derrubada de João Goulart significava apoiar uma ditadura”, comenta o historiador.

Para Motta, é importante ressaltar que "nem todo mundo via o Goulart como alguém envolvido ao comunismo, até porque isso não era nada óbvio, ele não tinha discurso radical de maneira alguma”. "O que aconteceu é que a direita golpista conseguiu colar em sua imagem o comunismo. Muita gente que gostava do Goulart foi convencida de que, se ele continuasse governando, poderia haver o risco de o comunismo tomar o poder no Brasil”, diz o historiador.

Já a mudança de opinião de parte da população, indicada pelas pesquisas, é vista pelo pesquisador como um sinal da influência da mídia. "Depois da derrubada do Goulart houve pressão dos discursos públicos que foram emitidos, principalmente pela imprensa, que publicou muitos artigos de que o Brasil havia sido salvo do comunismo, que a queda de Goulart era para salvar o Brasil do comunismo”, avalia.

O historiador Victor Missiato, pesquisador do Grupo Intelectuais e Política nas Américas, da Universidade Estadual Paulista, e professor do Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré, lembra que havia uma polarização muito grande no Brasil do início de 1964, e isto era visível em eventos como o Comício da Central, realizado no Rio, e a primeira Marcha das Famílias, de São Paulo. "No interior do Brasil, no Brasil profundo [não captado pelas pesquisas], havia um apoio importante à intervenção militar”, argumenta ele.