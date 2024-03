"Perda de aulas por tiroteios na Maré agrava desigualdade"

DW: O livro foi lançado na mesma semana em que três suspeitos de mandar matar a então vereadora Marielle Franco, em 2018, foram presos. Como ela também era da Maré, de que forma falar das crianças de lá hoje é também falar da Marielle e da luta dela?

Isabel Malzoni: A coisa mais linda do mundo foi no lançamento que fizemos lá na Maré. No final, um grupo do projeto social chamado Nenhum a Menos subiu ao palco e cantou uma música para a Marielle. Foi uma emoção generalizada. Uma coisa que surgiu muito é que eles querem ter o direito a não serem interrompidos, e acho que isso é herança da Marielle. Eles entenderam, com a Marielle, o quanto a vida deles é interrompida de tantas formas. E aprenderam a dar essa palavra do que acontece com eles, o quanto a vida deles é interrompida por tiroteios e por falta de recursos básicos. Muitas vezes, é interrompida mesmo como aconteceu com a Marielle e como acontece com tantas crianças e jovens que são mortos com certa frequência lá.

Ao dar voz a crianças da Maré, de que forma essas histórias também refletem os problemas de outras favelas brasileiras?

Por um lado, realmente [no livro] são as particularidades de serem favelas do Rio de Janeiro, porque existe uma mistura ali bem particular de facções armadas, do varejo de drogas, que gera esse contexto violento por si só. Você entra lá e vê tanta gente armada. E as crianças falam sobre isso no livro. Em São Paulo, por exemplo, é um contexto diferente.

E tem o fato também do quanto essas facções armadas estão integradas, por assim dizer, com o poder público e as milícias do Rio de Janeiro. Tem todo um contexto político ali de integração entre o tráfico e a polícia. A gente viu agora, com a prisão do delegado que investigava a morte de Marielle [Rivaldo Barbosa], então ele já estaria envolvido desde o início, por isso você tira o quanto realmente é muito mais complexo de se imaginar. E por isso ser tão violento… As operações policiais lá, o caveirão, essa coisa do helicóptero atirando, isso é muito particular do Rio de Janeiro, não só da Maré.

Agora, ao mesmo tempo, existe uma maneira de você ler isso como a forma como nosso país não dá conta de cuidar da infância como ela deveria, garantir o direito das crianças à educação, à saúde, à vida, ao ir e vir. É uma postura de não priorizar a infância e a vida de pessoas periféricas, um projeto antigo de, fala-se, genocídio de vidas negras, dos jovens negros.