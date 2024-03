"A fome é criada antes de a temperatura subir" - Em entrevista, ativista indiana Vandana Shiva defende o conhecimento dos povos originários e a soberania alimentar como forma de combater as mudanças climáticas e o aumento dos preços dos alimentos.A necessidade de transformar a produção de alimentos em algo extremamente lucrativo acelera as mudanças climáticas no mundo e deixa milhares de seres vivos lutando contra a extinção, de acordo com a análise de Vandana Shiva, filósofa, física e diretora da Fundação de Pesquisas em Ciência, Tecnologia e Ecologia, com sede em Nova Déli, Índia.

Em Terra viva: minha vida em uma biodiversidade de movimentos, a autora revisita 40 anos de luta em defesa da soberania alimentar e contra o que chama de ligação entre o capitalismo predatório e a destruição da natureza.

"Água potável, comida suficiente e poder respirar de forma limpa. Esses são os fluxos básicos que nos dão vida. E, quando se tenta privatizá-los e encerrá-los, então o que está sendo ameaçado é a própria possibilidade de viver. Neste ponto, se fizermos uma avaliação muito honesta, um grande número de nossos semelhantes, de outros seres humanos, bem como de outros seres da Terra estão ameaçados e vivendo uma crise de extinção”, diz Shiva.