Como alguns brasileiros lembram os dias do golpe

Cassado e vigiado pelos militares, Ivan Proença se formou em Letras, tornando-se professor e escritor. Nos anos 90, trabalhou no governo Brizola, no Rio de Janeiro. No próximo dia 1º de abril, a convite do Grupo Tortura Nunca Mais, em evento sobre os 60 anos do golpe, voltará à mesma Faculdade de Direito onde salvou os estudantes em 1964.

No dia anterior, a Marcha Reversa, com Perly Cipriano dentre os organizadores, sairá de vários lugares do Brasil rumo a Juiz de Fora, cidade mineira onde Olímpio Mourão Filho, militar que se autointitulou de "vaca fardada", iniciou a marcha do golpe militar em 1964.

Nos dois primeiros mandatos de Lula, quando era subsecretário de Direitos Humanos, Perly foi responsável por articular as revelações do ex-delegado Cláudio Guerra. "Eu percebi que o que ele falava tinha consistência", explicou. Guerra depôs na Comissão Nacional da Verdade e contou detalhes de crimes da ditadura como o atentado ao Riocentro e a queima de corpos de opositores na Usina Cambahyba.

"Apesar do compromisso político que os governos progressistas tiveram com o tema, faltou uma verdadeira educação pública sobre o que foi a ditadura civil-militar no Brasil. Para isso colaborou muito o caráter reservado das Comissões da Verdade. A passagem da ditadura para a democracia foi fruto de uma conciliação pelo alto, refém da imposição das Forças Armadas, que se autoanistiaram e nunca fizeram sua mea culpa", diz a historiadora Maria Cláudia Badan. "Há um ditado camponês do leste europeu que diz: se você poupar o lobo, estará sacrificando as ovelhas", sintetiza Ivan Proença.Autor: Lucas Fróes