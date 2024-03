Dono de boate LGBT é preso por "extremismo" na Rússia

Na ocasião, circularam vídeos de clientes e funcionários do estabelecimento sendo humilhados pelos policiais, com alguns sendo forçados a encostar o rosto no chão. Drags tiveram suas perucas e roupas confiscadas. Segundo a ONG Anistia Internacional, os policiais contaram com o auxílio de membros de um grupo ultranacionalista durante a operação. Na ocasião, ativistas homófobicos e apoiadores do Kremlin elogiaram a ação contra o estabelecimento de Oremburgo, que fica a 1.300 km a sudeste de Moscou.

Se forem considerados culpados, o dono e os funcionários arriscam serem sentenciados a até dez anos de prisão.

"É particularmente repreensível que membros de um grupo nacionalista russo tenham sido autorizados a ajudar a polícia na invasão do show de drags na boate Pose em Orenburg, sudoeste da Rússia, no início deste mês. Essa cooperação entre as autoridades policiais e ativistas nacionalistas promove um ambiente de impunidade para ataques homofóbicos e transfóbicos e instiga um clima de medo entre as pessoas LGBTI", disse Natalia Zviagina, diretora da Anistia Internacional para a Rússia.

Repressão crescente

Esse é o primeiro processo criminal contra membros da comunidade LGBT russa desde que a Suprema Corte do país - controlada pelo regime - acatou em novembro um pedido do Ministério da Justiça e determinou que os ativistas ou membros da comunidade LGBTQ+ deveriam ser designados como "extremistas".

"O que as pessoas LGBTI e os ativistas de direitos humanos temiam desde o final do ano passado finalmente aconteceu – as forças policiais russas, encorajadas pela vergonhosa decisão da Suprema Corte que declarou um ‘movimento LGBTI internacional' inexistente como ‘extremista', agora abriram seu primeiro caso de ‘extremismo' relacionado á causa LGBTI", disse Zviagina.