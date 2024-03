Quadrinho conta história de pessoas LGBTQ+ acima dos 50 anos

O livro é um projeto importante para o fundador da Moom Comics, Lukasz Majcher. O homem de 39 anos, que se mudou da Polônia para Berlim em 2015, há muito tempo é fascinado pelas histórias de homens gays com mais de 50 anos, em parte graças ao grupo de amigos que compartilha com seu parceiro Stefan Paul, de 53 anos.

"Eu passava muito tempo com esses caras, e eles falavam sobre a vida gay nos anos 80. Por exemplo, meu amigo Malcolm sobreviveu à pandemia de aids", disse Majcher à DW. "Percebi que as pessoas de hoje em dia, especialmente os gays mais jovens, não têm ideia de como era a vida das pessoas que se assumiram naquela época. É por isso que o livro se chama Back Then ou Damals em alemão."

Com a ajuda de 13 outros artistas de quadrinhos, ele se propôs a dar vida às histórias de 12 pessoas gays com mais de 50 anos. Suas histórias são contadas por meio de ilustrações vibrantes, no estilo de cada artista. Ao longo de vários meses, eles conduziram entrevistas e criaram roteiros e, em seguida, ilustraram histórias da infância e da juventude dessas pessoas.

Desafios compartilhados

Todas as pessoas entrevistadas vivem atualmente em Berlim. E, embora algumas delas pertençam ao círculo de amigos de Majcher, ele aprendeu mais sobre suas experiências durante o processo de criação do livro.

Majcher percebeu um tema comum nas entrevistas: como décadas atrás era difícil para as pessoas LGTBQ+ entrevistadas entenderem exatamente quem eram e o que estavam vivenciando, antes da internet.