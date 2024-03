Romênia e Bulgária agora fazem parte do Espaço Schengen

Devido a um veto da Áustria, as rotas terrestres com a Romênia e a Bulgária não foram incluídas em função do receio de que isso permitiria que migrantes de fora da UE entrassem mais facilmente de forma clandestina em outros Estados do bloco.

"Este é um grande sucesso para ambos os países", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no sábado. "E um momento histórico para o Espaço Schengen – a maior área de livre circulação do mundo. Juntos, estamos construindo uma Europa mais forte e mais unida para todos os nossos cidadãos."

Pressão para inclusão total

Os dois países esperam se tornar membros plenos do Espaço Schengen até o final do ano. A Croácia, que se juntou ao bloco depois da Romênia e da Bulgária, foi aceita plenamente no espaço em janeiro do ano passado.

O ministro do Interior da Romênia, Catalin Predoiu, disse ao site de notícias romeno News.ro no domingo: "Nossos esforços para também aderir ao [Schengen] com fronteiras terrestres continuam em vários canais diplomáticos."

Os motoristas de caminhão têm pressionado seus governos para garantir a isenção de visto nas fronteiras terrestres com seus vizinhos europeus, para evitar as longas filas que enfrentam atualmente. O principal sindicato de transporte rodoviário da Romênia, UNTRR, disse que a espera média na fronteira húngara é de 16 horas.