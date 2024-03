Três navios com ajuda humanitária devem chegar a Gaza nesta segunda

O número insuficiente de caminhões de ajuda entrando em Gaza por via rodoviária fez os alertas de fome extrema se multiplicarem no território. Além da via marítima, alguns países também têm distribuído ajuda por via área, lançada a partir de aviões.

Apesar dos esforços de ampliar a entrega de ajuda por mar e ar, agências da ONU e organizações internacionais têm dito que as entregas por terra são a única maneira de fornecer ajuda no volume necessário.

Na quinta-feira, a Corte Internacional de Justiça (CIJ), principal tribunal de ONU, ordenou que Israel "garanta assistência humanitária urgente" em Gaza e abra mais passagens terrestres para a chegada de ajuda a Gaza por meio de caminhões que levam comida, água, combustível e outros itens de primeira necessidade para a população do território.

Falta de porto dificulta entregas

A World Central Kitchen disse que a remessa do Chipre contém itens como arroz, macarrão, farinha, legumes, vegetais enlatados e proteínas. Os Emirados Árabes Unidos também forneceram uma carga especial de tâmaras, que são tradicionalmente consumidas para quebrar o jejum diário durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, informou a entidade.

O porta-voz do governo do Chipre, Konstantinos Letymbiotis, disse que a flotilha levaria no total cerca de 65 horas para chegar a Gaza, onde uma doca improvisada foi construída para descarregar a ajuda humanitária.