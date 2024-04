Adidas bloqueia personalização de camisas após polêmica com nazismo - Empresa de material esportivo interrompeu venda de camisas personalizadas da seleção alemã após usuários de redes sociais apontarem que tipografia do número 44 tinha semelhanças com símbolo da organização nazista SS.A empresa de material esportivo Adidas interrompeu a venda de camisas personalizadas da seleção alemã em seu site após usuários de redes sociais apontarem que uma das opções de número tinha semelhanças com o símbolo de uma organização nazista.

Nesta segunda-feira (01/04), o site da Adidas não estava mais oferecendo a opção de personalização com nome e número na venda das camisas. A controvérsia eclodiu no fim de semana, quando começaram a circular imagens de uma camisa personalizada com o número 44.

A combinação do número e o tipo de fonte oferecida pela Adidas levaram vários usuários a apontarem uma semelhança sinistra com "doppelte Siegrune", o símbolo da Schutzstaffel (SS), uma organização paramilitar nazista que figurou entre as principais executoras do Holocausto. Até o mesmo a personalização com um solitário número 4 foi apontada como semelhante a um dos símbolos usados pela antiga Juventude Hitlerista, a organização juvenil do Partido Nazista.