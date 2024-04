Não é mentira: nossa ditadura militar também foi racista

À primeira vista, esse parágrafo parece ser contrário a muito do que se entendeu como sendo a ditadura militar. Mas não é.

Talvez um dos períodos mais simbólicos da pactuação entre as elites e o governo brasileiro em nome do mito da democracia racial tenha se dado na ditadura, de 1964 a 1985. Durante esses 21 anos, ficou acordado que o Brasil era um país no qual não havia racismo, pelo menos não da forma como se via nos Estados Unidos – que no mesmo período vivia um dos movimentos sociais mais importantes de sua história, o Civil Rights Movement – ou na África do Sul, dois países conhecidos por sua legislação segregacionista. O máximo que poderia acontecer por aqui seriam atitudes racistas que, conforme constava na Constituição de 1967, deveriam ser punidas pela letra da lei.

Acontece que, ao apostar numa ideia mentirosa de democracia racial, aqueles que estiveram no comendo do país durante a ditadura militar fizeram uma inversão absolutamente perversa, que se expressava no parágrafo 8º do mesmo artigo 150, que definia que não seria "tolerado a propaganda de guerra, de subversão da ordem, ou de preconceito de raça ou de classe."

Numa jogada de mestre, a ditadura militar brasileira conseguiu transformar todas as ações que evidenciavam ou denunciavam o racismo contra a população negra num crime de segurança nacional. A equação era relativamente simples: já que o Brasil era um país sem racismo, aqueles que dissessem o contrário estariam insuflando as massas, agindo contra a segurança e a ordem nacional e deveriam responder por isso. E sabemos bem como esse governo agiu para manter a ordem da ditadura que eles instauraram.

Movimento negro no alvo da repressão

Essa inversão acabou criminalizando uma série de lutas, movimentos e personagens que defendiam uma pauta antirracista. Não foi por acaso que Abdias do Nascimento, um dos mais importantes intelectuais, militantes e políticos brasileiros, passou a maior parte da ditadura militar em autoexílio nos Estados Unidos.