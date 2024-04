Nova investigação culpa Rússia por síndrome de Havana

De acordo com Edgreen, os investigadores norte-americanos haviam estabelecido um padrão demasiado exigente para poder apresentar uma acusação formal contra Moscou porque, entre outras razões, isso implicaria enfrentar algumas "verdades inconvenientes", como a de que os Estados Unidos teriam falhado na proteção do seu pessoal.

Embora não tenha sido encontrada inicialmente nenhuma razão plausível para os incidentes, o Congresso dos EUA aprovou, em 2021, a chamada Lei de Havana, que autorizou o Departamento de Estado, a CIA e outras agências governamentais a indenizar funcionários afetados pela doença durante missões diplomáticas.

Uma das pessoas afetadas, identificada como Carrie, contou ao programa 60 Minutes, da CBS, como vivenciou o alegado ataque que inicialmente lhe causou desmaios e, depois, problemas de memória e concentração. A agente do FBI relatou que estava na sua casa, no estado da Flórida, quando, de repente, ouviu um som alto no ouvido direito e, ao mesmo tempo, a bateria do seu celular começou a inchar, a ponto de partir a carcaça do aparelho.

Outro incidente aconteceu em 2023, na Lituânia, durante a cúpula dos líderes da Otan. Segundo fontes consultadas pelos veículos de comunicação que revelaram a investigação, um alto funcionário do Departamento de Defesa dos EUA foi atacado.

O porta-voz do Kremlin, Dimitry Peskov, classificou as conclusões do relatório como "infundadas" e negou que a Rússia esteja por trás da chamada síndrome de Havana. "Esse assunto está em pauta na mídia já há muitos anos, e desde o início tem sido vinculado ao lado russo. Mas ninguém nunca publicou nenhuma prova convincente, então tudo isso não passa de uma acusação infundada", disse.

bl (Lusa, ots)