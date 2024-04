Por que o Brasil não puniu os crimes da ditadura - Nos 60 anos do golpe, especialistas analisam as iniciativas para estabelecer a memória e a responsabilização das atrocidades do regime militar e o apoio que ele ainda encontra na sociedade.A maneira difusa com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem lidado com o aniversário de 60 anos do golpe de 1964 jogou luz para um aspecto mais amplo na relação que o Estado brasileiro mantém com a ditadura que durou oficialmente até 1985. Lula determinou que o governo não faria celebrações específicas para relembrar o golpe, mas o PT participou de atos em memória da data no domingo (31/03).

Analistas consultados pela DW argumentam que a estratégia repete um modus operandi comum ao longo da redemocratização brasileira, com a omissão do Estado em investigar e julgar de maneira sistemática os atos praticados pelos militares durante o regime de exceção. Além disso, repete o erro de não adotar estratégias para alimentar o debate em torno do que foi o período.

"Até a instalação da Comissão Nacional da Verdade, em 2012, as iniciativas sobre o esclarecimento de crimes de lesa humanidade e graves violações contra os direitos humanos foram da sociedade civil e de grupos de ex-presos políticos e familiares de mortos e desaparecidos", argumenta Marcos Napolitano, professor de história do brasil na Universidade de São Paulo (USP).