A febre do ozempic e a volta do corpo super magro - No TikTok, milhares de vídeos de meninas mostram o "antes e depois" de seus corpos após emagrecerem com o remédio da moda. Só essa ideia já parece antiga e remete a uma época em que revistas publicavam dietas milagrosas.Na semana passada, um assunto tomou conta do noticiário de entretenimento brasileiro. Tratava-se da "cabeça de ozempic". Se você não é adicto das fofocas do entretenimento, não deve ter a mínima ideia de sobre o que estou falando. Explico: ozempic é uma injeção tipo "caneta", que foi produzida para o tratamento da diabetes tipo 2 e que provoca, como efeito secundário, a perda de peso de maneira rápida. Por isso, virou febre no mundo todo. A tal "cabeça" se refere ao fato de celebridades que emagrecem usando o remédio ficarem tão magras que parecem ter uma cabeça desproporcional ao tamanho do corpo. Bizarro.

Estamos em 2024. E a moda da magreza extrema parece ter voltado com tudo. Famosas desfilam um corpo parecido com o da Barbie dos anos 90, época em que até a boneca era mais magra. No caso da mídia e do mundo da moda, as modelos esqueléticas eram valorizadas, enquanto mulheres magras, mas com corpo mais real, eram chamadas de "obesas" (sic).

Desde as temporadas de moda do ano passado, jornalistas e mulheres ativistas do "corpo positivo" (aquelas que pregam que as mulheres devem ser felizes com os corpos que têm, incluindo os gordos) apontam para a volta da tendência da magreza extrema, que era um padrão de beleza pregado no fim dos anos 90 e início dos anos 2000.