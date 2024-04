Acusados de golpismo na Alemanha vão a julgamento - Rede de extrema direita formada por "príncipe", ex-militar e juíza enfrentará a Justiça em maio. Eles são acusados de planejar ofensiva terrorista que incluiria invasão violenta do Parlamento alemão.A Justiça alemã marcou o julgamento de nove membros de uma rede de extrema direita acusada de planejar um golpe de Estado e de tentar derrubar as instituições democráticas alemãs – se necessário com o uso de violência. O julgamento terá início em 21 de maio, em um tribunal de Frankfurt, no sudoeste da Alemanha.

A rede foi desbaratada pela polícia em dezembro de 2022. Na ocasião, foram presos um aristocrata – apontado como o principal líder do grupo –, um ex-militar – acusado de ser o comandante militar do complô – e uma juíza e ex-deputada de ultradireita, entre outros.

De acordo com o Ministério Público Federal, os acusados eram associados ao movimento Reichsbürger (Cidadãos do Império Alemão, em tradução literal), que rejeita a Constituição alemã do pós-guerra e tenta pintar a Alemanha atual como uma construção artificial imposta pelos aliados.