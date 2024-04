Alemanha tem março mais quente desde o início dos registros - Fim do inverno foi excepcionalmente ameno no país europeu, com fevereiro e março registrando calor recorde.A Alemanha registrou o mês de março mais quente desde o início dos registros, informou nesta terça-feira (02/04) o Serviço Alemão de Meteorologia (DWD), agência federal da Alemanha que monitoria o clima.

Com um fim de inverno excepcionalmente ameno, a temperatura média de março ficou em 7,5°C - quatro graus acima da média do período de referência reconhecido, que usa registros de 1961 a 1990, informou o DWD. Em comparação com o período de comparação atual e mais quente de 1991 a 2020, o aumento foi de 2,9°C. Os 7,5°C de temperatura média também excederam significativamente o recorde anterior, de 2017 (7,2°C).

Em 30 de março, pouco após o inverno, as temperaturas atingiram 24,9°C em Cottbus, perto da fronteira com a Polônia, e 24°C em Munique, no sul - temperaturas que costumam ser associadas aos meses de verão.