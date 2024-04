Ataque israelense mata sete voluntários da WCK em Gaza - Veículos da ONG World Central Kitchen levavam alimentos a áreas ameaçadas de fome no território palestino. Cidadãos da Austrália e Reino Unido estão entre os mortos. Israel promete investigação exaustiva.A ONG World Central Kitchen (WCK) informou nesta terça-feira (02/04) ter suspendido suas operações na Faixa de Gaza devido à morte de sete de seus funcionários num ataque aéreo "direcionado" das Forças de Defesa de Israel (IDF) no centro do território palestino.

A WCK é uma iniciativa do chef espanhol José Andrés com o fim de fornecer refeições a áreas de catástrofe. Confirmando relatos iniciais pelo gabinete de imprensa de Gaza, mantido pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas, ela listou as vítimas como cidadãos da Austrália, Polônia e Reino Unido, além de um palestino e um dupla cidadão americano-canadense.

Ao ser atingida, a equipe da WCK acabara de sair de um armazém da cidade palestina de Deir al-Balah, em direção a Khan Younis, em dois carros blindados claramente designados com seu logo e em coordenação com as IDF.