Chegou a hora e a vez da indústria alemã de armamentos?

Para a jovem política de 27 anos, a produção de armamentos deve estar alinhada a valores e interesses, e ainda há muitas perguntas sem resposta: "as armas devem ser usadas para gerar lucros? E, consequentemente, o que de fato deve acontecer com esses lucros? Precisamos de uma política que priorize a paz e a nossa segurança e não os lucros de empresas de armas", pondera.

Empresas exigem garantias

As indústrias de armas e munições devem ficar de cabelo em pé com esses discursos. Mas as empresas sabem que atualmente possuem todos os trunfos diante da ameaça russa e certamente podem fazer exigências.

Quando os representantes do setor de defesa se reuniram com representantes do governo, da Chancelaria, dos ministérios da Defesa, das Relações Exteriores, das Finanças e da Economia, pouco antes da Páscoa, o tópico foi quais garantias o setor precisava para aumentar a produção, disse Habeck após a reunião que durou mais de duas horas.

Alto preço

Em linguagem simples, isso significa que as empresas de defesa querem contratos de longo prazo com promessas de compra fixas. Entretanto, isso exigiria que os fundos correspondentes fossem disponibilizados no orçamento federal, e é exatamente aí que reside o problema. Os "fundos especiais" da Bundeswehr terminam em 2027. Depois, haverá uma enorme lacuna que os especialistas em orçamento estimam em cerca de 50 bilhões de euros por ano.