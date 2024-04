Como o dinheiro alemão financia guerra na Síria

Um dos principais argumentos contra as duras regras alemãs é o custo, que, no fim, beneficia o regime de Assad. O passaporte sírio é um dos mais caros do mundo: um novo documento emitido na embaixada do país na Alemanha pode custar de 265 a 1.000 euros (de R$ 1.440 a R$ 5.434) e, em geral, é válido por apenas dois anos. Em comparação: os alemães pagam cerca de 100 euros por um novo passaporte, que é válido por dez anos.

A campanha #DefundAssad ("Não Financie Assad", em tradução livre), lançada no final de 2022 por organizações alemãs de defesa de refugiados, indica que até 85 milhões de euros poderiam estar entrando nos cofres do regime de Assad, todos os anos, devido às regras alemãs.

Karam Shaar, especialista em economia política síria do New Lines Institute, com sede em Washington, investigou isso minuciosamente, levando em consideração fatores como expiração do passaporte, sírios em idade de obter o documento e status de asilo. Os resultados apontam que o governo de Assad provavelmente está recebendo menos do que as estimativas feitas pelas organizações: entre 14 milhões e 37 milhões de euros por ano a partir de sírios que vivem na Alemanha.

O que é indiscutível, segundo Shaar, é que os passaportes se tornaram uma boa fonte de renda para o regime durante a guerra civil. "Nos orçamentos nacionais da Síria, a receita dos serviços consulares para o governo – um número agregado, cuja maior parte está relacionada à emissão e renovação de passaportes – aumentou de 0,4% em 2010 para 5,4% em 2023", exemplifica.

Os sírios na Alemanha nem sempre contribuíram para esse fluxo de caixa. Até 2018, as autoridades de vários estados alemães, incluindo Berlim, presumiam que não era "aceitável" exigir passaportes válidos. Em vez disso, os sírios geralmente recebiam um "passaporte de estrangeiro" cinza. No entanto, em outros estados, como na Baviera, os sírios precisavam do documento válido de seu país.

Mudança a partir de 2019