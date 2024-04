DNA de Beethoven confirma: gênio musical não está nos genes - Análise genética do cabelo de um dos compositores e pianistas mais célebres do mundo revela apenas predisposição musical discreta. Mas a falha não é de Beethoven, e sim das predições baseadas exclusivamente na genética.A genética não basta para explicar o gênio musical de Ludwig van Beethoven (1770-1827), concluiu um estudo recente do Instituto Max Planck de Estética Empírica (MPIEA), dedicado à pesquisa de como e por que se cria arte, e o que a interpretação, vivência e avaliação artísticas implicam.

O ponto de partida foi o exame do DNA contido numa mecha de cabelo do compositor natural de Bonn, na Alemanha, tendo em vista "a pontuação poligênica, um indicador da predisposição genética a um certo traço de comportamento", explica Laura Wesseldijk, principal autora do estudo realizado em cooperação com o Instituto Max Planck de Psicolinguística (MPI-PL) de Nijmegen, na Holanda, e publicado pela revista Current Biology.

O parâmetro-alvo do sequenciamento genético foi a sincronização temporal, tradicionalmente relacionada com a habilidade musical em geral. O fato de Beethoven exibir uma pontuação poligênica discreta para a musicalidade veio como uma surpresa – mas não tanto, para os cientistas envolvidos.