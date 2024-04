ONU diz que Rússia executou 32 prisioneiros ucranianos

No sistema educacional, as crianças "leem livros didáticos com narrativas pró-Rússia, que justificam o ataque armado ao seu país”, lamentou Türk.

Em conclusão, a Rússia adotou nos territórios ocupados "uma série de políticas que eliminaram o direito dos residentes no território ocupado de escolherem livremente sua identidade cultural e de participarem na vida cultural da sua escolha”, destacou.

Mais de dois anos após a invasão, acrescentou Türk, as forças russas continuam cometendo violações generalizadas dos direitos humanos, incluindo homicídios, desaparecimentos forçados, tortura e detenções arbitrárias, crimes frequentemente dirigidos contra pessoas consideradas "pró-ucranianas".

O alto comissário destacou que, em alguns casos, os cidadãos dos territórios libertados pelo Exército ucraniano são também vítimas das autoridades ucranianas que por vezes punem os cidadãos por colaborarem com os invasores depois de usarem acusações muitas vezes "muito amplas e vagas”.

jps (EFE, ots)