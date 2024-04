Quanto ganham os presidentes da América Latina? - Uruguaio Luis Lacalle Pou é o mais bem pago em termos absolutos, e ganha sete vezes mais do que presidente boliviano, por exemplo. Especialistas explicam os fatores que devem ser levados em conta nessa comparação.O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ganha menos que um terço do salário dos presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e da Guatemala, Bernardo Arévalo. Embora os três países façam parte da América Latina, as diferenças são grandes.

E para entender essa disparidade de salários presidenciais na região é importante comparar o salário do presidente com o salário mínimo do país. "Esse é um indicador interessante, pois é possível observar o nível de preços, as diferenças de renda e definir onde os presidentes realmente ganham mais ou menos", explica Javier Rodríguez Weber, professor da Universidade da República (UdelaR), do Uruguai.

De acordo com a plataforma de notícias Bloomberg Línea, a Costa Rica tem o salário mínimo mais alto da região: 710 dólares, seguida de Uruguai (580), Chile (520), México (445), Guatemala (420), Bolívia (342), Colômbia (335), Honduras (329), Panamá (326) e Brasil (283). O salário mínimo mais baixo dos países considerados para o estudo é o da Argentina, com 182 dólares por mês.