"Rolexgate": o novo capítulo da crise política no Peru

Ele ocupava o cargo desde 21 de novembro e alegou "problemas familiares" para deixar o governo. Sob a tutela de Torres estava a polícia que, juntamente com o Ministério Público, autorizou buscas na casa e no escritório da presidente, como parte do caso apelidado de "Rolexgate". Ponce e Tolentino não divulgaram os motivos da renúncia.

Mais tarde, Boluarte anunciou a saída de outros três ministros: Desenvolvimento Agrário, Produção e Comércio Exterior.

Em seguida, a presidente nomeou novos seis ministros, substituindo cerca de um terço do gabinete de 19 autoridades em um único dia. Entre os novos nomes do gabinete está o novo ministro do Interior, Walter Ortiz Acosta, ex-general da polícia nacional que fazia parte da direção-geral contra o crime organizado.

"Rolexgate”

O escândalo dos relógios de luxo surgiu em meados de março, depois que um programa de TV mostrou Boluarte usando um Rolex no valor de cerca de 14 mil dólares (mais de R$ 70 mil). Outros programas de TV mencionaram pelo menos mais dois relógios de luxo.

Depois das reportagens, Dina Boluarte garantiu que estava com as "mãos limpas" e que os relógios que possui foram comprados com seu próprio dinheiro.