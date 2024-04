Estudantes alemães pedem providências contra extrema direita nas escolas - Associações de estudantes nos seis estados do leste da Alemanha alertam para a presença cada vez maior de ideologia extremista nas escolas e pedem providências.Preocupadas com a expansão da extrema direita nas escolas e o despreparo nesses ambientes "em termos materiais, de pessoal e de conhecimento" para lidar com o fenômeno, as representações estudantis dos seis estados do leste da Alemanha pediram nesta quarta-feira (03/04) a tomada de providências por parte dos políticos locais.

"Narrativas nacionalistas, teorias da conspiração antissemitas e ideologias extremistas estão se tornando cada vez mais presentes na escola", consta da declaração conjunta dos conselhos estudantis, que representam os interesses dos alunos nos estados de Berlim, Brandemburgo, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Saxônia, Saxônia-Anhalt e Turíngia.

Segundo as entidades, saudações nazistas, suásticas e outros símbolos inconstitucionais deixaram de ser fenômenos isolados em algumas escolas, e em muitos lugares as pessoas estão se sentindo mais à vontade com o que até então era um tabu, ao passo em que se mostram mais dispostas a tratar declarações que afrontam a Constituição como expressões legítimas de opinião.