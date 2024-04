Europa, o professor cuja opinião ninguém perguntou - Em missões oficiais na América do Sul, os europeus têm passado um vexame atrás do outro. Arrogância, ingenuidade, ou só incapacidade de aceitar outras opiniões? Entre Europa e Brasil, o desentendimento cresce sem parar.Num jantar particular recente, um diplomata brasileiro deu nome aos bois: "Vocês, europeus, se manifestam sempre com uma arrogância insuportável", comentou, em tom amigável, porém decidido. E prosseguiu: em sua autoimagem, os representantes da Europa seriam os melhores parceiros do mundo, não só convencidos de que são melhores em muitos aspectos da política externa, mas "explicam o tempo todo o que a gente está fazendo certo ou errado".

As declarações dadas por ministros ou chefes de Estado europeus na América do Sul estão cheias de provas disso. Do ponto de vista sul-americano, é prepotente quando eles saúdam políticas, regulamentações ou ambições, ou louvam os potenciais de cooperação. Os representantes da União Europeia logo soam como uma instância moral superior, que distribui notas por bom comportamento ou dedicação.

Exemplo: representantes alemães não se cansam de enfatizar que uma meta da política ambiental europeia seria reduzir o desmatamento da Amazônia, a intenção seria "apoiar o Brasil nesse sentido". Por isso não se pode mais vender na União Europeia produtos como café, cacau, madeira ou azeite de dendê cultivados em áreas florestais desmatadas depois de 2020.