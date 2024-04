Morte de voluntários freia ajuda humanitária a Gaza por via marítima

Também nesta quarta, o ministério alemão do Exterior alertou que a morte dos voluntários pode significar a piora da situação dos civis em Gaza. O risco, segundo um porta-voz da pasta, é de que o episódio motive outras entidades de ajuda humanitária, cujo trabalho é "urgentemente necessário", a reconsiderar e encerrar suas atividades na região.

A Alemanha é um dos aliados de Israel que tem dirigido apelos ao país para que permita a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza.

Críticas também vieram dos Estados Unidos, onde o presidente Joe Biden se referiu à morte dos voluntários da WCK como não sendo um caso isolado; da Espanha, que cobrou o "esclarecimento detalhado das causas" da ação israelense; e da Polônia, que anunciou a convocação do embaixador israelense – uma das vítimas do bombardeio era um polonês.

Entidades apontam más condições de trabalho

Fundador do WCK, José Andrés disse que o bombardeio não foi "apenas um erro lamentável qualquer em meio à guerra", mas sim um ataque direto a veículos claramente identificados, cuja movimentação era conhecida e havia sido coordenada com os militares israelenses. Andrés acusou o governo israelense ainda de provocar propositalmente a escassez na assistência humanitária à região.

A WCK, que enviava ajuda humanitária desde outubro a Gaza, era segundo fontes do governo israelense responsável por 60% do apoio não-governamental que chegava até o enclave. Após o bombardeio, a entidade anunciou a paralisação de suas atividades – no que foi seguida por uma outra entidade parceira, a American Near East Refugee Aid (Anera).