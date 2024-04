O problema da Arábia Saudita liderar Comissão da Mulher da ONU

Em contrapartida às críticas, o governo da Arábia Saudita costuma destacar constantemente o recente progresso feito em relação aos direitos das mulheres.

"A presidência do Reino da Arábia Saudita está alinhada com as conquistas qualitativas alcançadas pelo país nesse campo, graças à atenção especial e ao cuidado que a liderança do Reino da Arábia Saudita dedica ao empoderamento e aos direitos das mulheres", disse a agência estatal Saudi Press.

O comunicado também acrescenta que o ambicioso plano "Visão 2030" do país apoia uma maior participação feminina na economia saudita.

Pode haver algum potencial para mudanças positivas, admite Lina al-Hathloul, diretora da organização de direitos humanos ALQST, com sede em Londres. "Acreditamos que o engajamento e a colaboração internacionais podem levar a mudanças positivas, e que a disposição da Arábia Saudita em se engajar pode ser incentivada", disse à DW.

Mas al-Hathloul acrescenta que as recentes reformas da Arábia Saudita significam muito pouco, pois as mulheres do país ainda podem ser presas ou detidas por não se comportarem ou se vestirem da maneira prescrita, por não obedecerem aos seus "guardiões" homens ou por expressarem pacificamente opiniões políticas.

"Concretamente, o que temos visto nos últimos anos é que, apesar da narrativa das reformas, o discurso sobre os direitos das mulheres continua sendo um ato de relações públicas", argumenta al-Hathloul, que acredita que essas "reformas" sejam apenas parte dos objetivos econômicos do Estado para atrair mais investidores e turistas ocidentais.