Terremoto em Taiwan causa mortes e centenas de feridos

O diretor do Centro Sismológico de Taipé, Wu Chien-fu, explicou tratar-se do "terremoto mais forte dos últimos 25 anos" que atingiu a ilha "próximo da terra e pouco profundo", sendo "sentido em todo Taiwan e nas ilhas próximas". "O público deve prestar atenção às advertências e mensagens relevantes, e estar preparado para evacuação sismológica", aconselhou.

Em setembro de 1999, um abalo sísmico de magnitude 7,6 fez 2.400 vítimas em Taiwan. Situado perto de duas placas tectônicas, o país insular sofre atividade sísmica regular. As autoridades alertaram para a possibilidade de novos tremores nos próximos dias.

As Filipinas haviam expedido avisos de "altas ondas de tsunami" e se preparado para evacuar as áreas litorâneas, mas suspenderam o alarme. A Agência Meteorológica do Japão (JMA) também cancelou o alerta de tsunami para suas ilhas do sul.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, declarou-se pronto a prestar toda assistência necessária a Taiwan, seu "vizinho através do oceano". O Japão registra cerca de 1.500 abalos por ano. O mais notável, de magnitude 9,0, em março de 2011, resultou no desastre nuclear de Fukushima, totalizando 18,5 mil mortos ou desaparecidos.

av/cn (AP, Reuters, Lusa)