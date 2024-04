75 anos da Otan: A história da aliança militar - Criada para frear o expansionismo da URSS e manter os americanos na Europa, Organização do Tratado do Atlântico Norte cresceu de 12 para 32 membros em mais de sete décadas de história. Uma retrospectiva.A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) celebra o seu 75º aniversário nesta quinta-feira (04/04). Criada em 1949, com originalmente 12 membros, a aliança militar conta atualmente com 32 integrantes, com a Finlândia aderindo no ano passado e a Suécia este ano.

Fundaçao após a Segunda Guerra Mundial

Em 4 de abril de 1949, dez países europeus, os Estados Unidos e o Canadá assinam o Tratado do Atlântico Norte em Washington. Esse é considerado o nascimento da Otan.