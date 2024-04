A importância da universalização do acesso à cultura - Famílias de baixa renda ainda estão muito distantes de poder usufruir de bens culturais. Políticas públicas são necessárias para mudar essa realidade. Acesso à cultura nos torna humanos mais críticos e empáticos.Sou nascido e criado no bairro com a maior concentração de favelas da minha cidade. Estudei na Universidade de São Paulo (USP), uma das melhores universidades do país, e atualmente faço mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), outra excelente instituição. Tive a oportunidade de conhecer e conviver com pessoas dos mais diversos nichos e de realidades financeiras totalmente opostas da minha.

Vira e mexe ocorre algum choque devido às diferenças de realidade. Confesso que já me senti constrangido em conversas sobre a ida ao teatro, sobre música clássica, ópera ou qualquer tipo de evento cultural.

O meu constrangimento vem do fato de que não cresci com esse hábito. Meus pais nunca me levaram ao teatro ou à ópera e nunca ouviam música clássica. Gosto muito de ir ao cinema. Acho que fui ao teatro apenas uma vez na vida com a escola, e nem lembro qual peça foi.