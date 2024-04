Alemanha investiga mais de 400 policiais por extremismo

O movimento é formado por extremistas de direita que rejeitam a Constituição alemã do pós-guerra e tentam pintar a Alemanha atual como uma construção artificial imposta pelos aliados.

O plano dos Reichsbürger para derrubar o governo alemão veio à tona em dezembro de 2022, quando a polícia prendeu 25 de um total de 52 suspeitos de conspiração. Na ocasião, foram presos um aristocrata – apontado como o principal líder do grupo –, um ex-militar – acusado de ser o comandante militar do complô – e uma juíza e ex-deputada de ultradireita, entre outros.

O grupo teria planejado, entre outras ações, invadir o Bundestag, atacar o fornecimento de energia do país e depor o governo federal para que pudesse assumir o poder. Havia até mesmo planos para que certos indivíduos assumissem o controle de importantes cargos ministeriais para o momento da "tomada de poder".

Nove pessoas acusadas de conspiração começarão a ser julgadas em 21 de maio em um tribunal de Frankfurt.

As investigações sobre suspeitos de extremismo nas forças de segurança estaduais e federal da Alemanha estão em andamento há anos. Em 2022, o Ministério do Interior alemão publicou um relatório apontando ter encontrado atividades extremistas de direita em 327 casos.

O serviço secreto militar alemão (MAD) teve o maior número desses casos, com 83 funcionários com vínculos confirmados com "atividades extremistas individuais". A Polícia Federal teve o segundo maior número de casos, com 18 membros nessa situação.