Deputado da AfD nega ter sido pago para fazer propaganda pró-Rússia - Candidato ao Parlamento Europeu e membro do Bundestag pela sigla de ultradireita, Petr Bystron foi acusado de defender interesses do Kremlin sobre a guerra na Ucrânia em troca de dinheiro.Acusado de receber pagamentos de um site de notícias que funcionava como plataforma para a propaganda de Estado russa, o deputado do Bundestag, membro da sigla de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) e candidato ao Parlamento Europeu Petr Bystron negou as suspeitas nesta quinta-feira (04/04).

Citando fontes do governo da República Tcheca, o jornal tcheco Denik N afirma que Bystron é suspeito de manter contato com o portal Voice of Europe, de quem, possivelmente, também teria recebido dinheiro.

Baseado em Praga, o Voice of Europe seria a fachada de uma rede financiada pela Rússia suspeita de espalhar propaganda favorável a Moscou e exercer influência em toda a Europa, inclusive sobre o Parlamento Europeu, mediante o pagamento de centenas de milhares de euros, segundo o semanário alemão Der Spiegel.