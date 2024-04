Eleições nos EUA não ameaçam futuro da Otan, diz Stoltenberg - Em entrevista exclusiva, secretário-geral diz que aliança militar é a mais bem-sucedida da história e aposta na continuidade do apoio americano mesmo em caso de vitória de Trump: "São mais fortes com do que sem a Otan."Em 75 anos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) atravessou muitas crises e algumas disputas políticas. Atualmente, a aliança se esforça para manter a unidade entre seus membros no apoio à Ucrânia frente ao ataque da Rússia. A ajuda dos Estados Unidos, o maior aliado de Kiev, está empacada no Congresso americano. E enquanto os países bálticos pressionam por mais ajuda, outros questionam se Kiev é realmente capaz de impor uma derrota a Moscou. Em meio a tudo isso, surgem acusações frequentes sobre o ritmo lento de fornecimento de armas às tropas ucranianas.

E embora reconheça as divergências, o secretário-geral da entidade, Jens Stoltenberg, diz em entrevista à DW que nos últimos anos a aliança sempre conseguiu se unir. "Sempre fomos capazes de nos unir em torno de nossa missão central, que é a nossa proteção e defesa mútuas."

"Os EUA são mais fortes com a OTAN do que sem"