Mesmo com avanços na preservação, desmatamento no mundo permanece alto - Países como o Brasil e a Colômbia reduziram drasticamente as taxas de perda de florestas tropicais, mas os ganhos foram em grande parte anulados pela destruição em países como Bolívia, Laos e Nicarágua.Não é que o desmatamento seja algo exclusivo de agora. Mais da metade das terras habitáveis ??do planeta já foram cobertas por florestas exuberantes e os seres humanos vêm alterando as paisagens há pelo menos 10 mil anos. O problema é que a perda florestal acelerou dramaticamente no último século.

De 1900 para cá, uma área do tamanho dos Estados Unidos foi desmatada. A mesma quantidade que foi perdida nos 9.000 anos anteriores, de acordo com a plataforma científica online Our World in Data. E as perdas continuam.

De acordo com um novo estudo da Global Forest Watch publicado pela organização de investigação World Resources Institute (WRI), a cada semana em 2023, o planeta perdeu uma cobertura florestal tropical do tamanho de Cingapura. Isso mesmo com a perda florestal tendo caído em comparação com 2022.