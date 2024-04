Reforma das Forças Armadas deve deixar Alemanha "pronta para guerra", diz ministro

A reforma das Forças Armadas é mais um ponto de virada na política de defesa de Berlim, que voltou a elevar seus gastos no setor e, recentemente, passou a apoiar a expansão de sua indústria bélica.

Quatro ramos militares sob um comando central

Com a mudança, as Forças Armadas deixarão para trás missões internacionais como as do Afeganistão, Mali, Kosovo e na região do Chifre da África, priorizando a defesa de seu próprio território nacional e de parceiros da Otan.

A reforma deve ainda desburocratizar as forças e centralizar seu planejamento e comando operacional em um só lugar – hoje, as missões nacionais e internacionais são coordenadas separadamente.

A ideia é aprovada até mesmo pela oposição: "A fusão do comando de operações [que atua no Exterior] com o comando territorial [de atuação doméstica] é absolutamente positiva", afirma o deputado do Bundestag e especialista em defesa Roderich Kiesewetter, do partido conservador CDU.

Nova estrutura para lidar com armas nucleares, químicas e biológicas