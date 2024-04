Todos os japoneses podem ter o mesmo sobrenome em 2531 - Em 500 anos, o Japão poderá ser uma "nação de Satos" devido à tendência atual de declínio demográfico e leis restritivas do casamento, revela um estudo que busca reformular um código civil do século 19.Sato: esse será o sobrenome mais comum no Japão em 2531, segundo estudo conduzido pela Universidade de Tohoku. O sobrenome "Sato", que em 2023 era usado por 1,5% da população, se tornará dominante devido à tendência atual de declínio demográfico e às normas civis vigentes. O nome de família Suzuki vem em segundo lugar.

O professor Hiroshi Yoshida, do Centro de Pesquisa Social e Econômica sobre Envelhecimento da Universidade, admite que as projeções se baseiam em várias suposições, mas diz que a ideia é usar números para explicar os possíveis efeitos do sistema atual sobre a sociedade japonesa e chamar a atenção para a questão.

Ele estima que o número de pessoas com o sobrenome Sato tenha aumentado em um fator de 1,0083 nos últimos anos e projetou como esse número evoluiria de acordo com as tendências demográficas de envelhecimento acelerado e taxas de natalidade em declínio, que estão resultando em uma perda líquida contínua da população.