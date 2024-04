Alemanha pode examinar eventuais erros na gestão da pandemia - Políticos querem instaurar uma CPI no Parlamento para reavaliar estratégia de enfrentamento do coronavírus no país.Passados mais de quatro anos desde que o coronavírus começou a varrer o mundo, a Alemanha pode ser um dos primeiros países a fazer um balanço oficial sobre os erros e acertos da política na gestão da pandemia.

O debate sobre se e como o país deve fazer isso ainda está em curso, mas diversos políticos defendem a criação de uma comissão especial no Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão, para debater o tema com especialistas e, ao final, apresentar um relatório e sugerir mudanças nas leis.

Similar ao que ocorre no Brasil com as CPIs – as famosas comissões de inquérito parlamentar –, a iniciativa abriria uma possível frente de desgaste para os políticos que geriram a pandemia à época – embora, as decisões do período tenham sido tomadas por dois governos de coalizão distintos, cujos partidos, nesses quatro anos, se alternaram entre situação e oposição.