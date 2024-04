Empresas alemãs estão trocando a China pelo Japão

Por sua vez, Klaus Meder, presidente no Japão da gigante alemã Bosch, diz que tanto a China quanto o Japão têm motivos convincentes para um investimento significativo de tempo e esforços da empresa. Mas ele aponta que, no Japão, "há estabilidade, confiança, o sistema é baseado em regras e a maioria das empresas está satisfeita com seus retornos financeiros".

"O Japão pode ser um mercado difícil de entrar, com muitos obstáculos, a barreira do idioma e especificações diferentes. Mas uma vez que você esteja estabelecido e tenha conquistado a confiança de seus clientes, poderá construir parcerias duradouras", diz Meder, que está no país há 12 anos.

Ele confirma que a presença no Japão é fundamental porque muitos parceiros no país atuam em outras partes do mundo, principalmente no Sudeste Asiático, Europa, China e nas Américas do Norte e do Sul. Segundo o executivo, é importante estar perto das sedes dessas empresas para manter relacionamentos.

Outros atrativos do Japão

Marcus Schürmann, CEO da AHK, que conduziu o estudo mencionado no início desta reportagem, afirma que os resultados da pesquisa enfatizam a importância das conexões das empresas com o Japão, "o país industrializado mais antigo da Ásia", e a tendência crescente de as funções de gerenciamento estarem sediadas ali.

Mais de 90% das companhias que participaram da pesquisa disseram que a estabilidade – tanto econômica e comercial como social – é o principal motivo para estarem no Japão.