Guerra em Gaza coloca à prova relação entre EUA e Israel - Há décadas, Israel tem sido um aliado próximo, mas às vezes difícil, dos Estados Unidos. A guerra em Gaza trouxe à tona fissuras nesse vínculo, e a opinião pública americana pode forçar uma reorientação.Em Washington, há muito tempo existe um tema com o qual democratas e republicanos concordam: a perenidade do relacionamento entre EUA e Israel. O comando da Casa Branca oscila entre os dois partidos ao longo das décadas, mas o compromisso com Israel, não.

Líderes de ambas as legendas preservaram o dogma de que Israel não tem um aliado mais próximo do que os Estados Unidos e que a segurança do país não é negociável.

Desde 1948, Israel recebeu quase 300 bilhões de dólares (R$ 1,5 trilhão) em assistência dos Estados Unidos, a maior parte para fins militares, de acordo com o Council on Foreign Relations. Isso é aproximadamente o dobro da ajuda ao segundo maior beneficiário, o Egito, que tem uma população de 111 milhões de pessoas em comparação com os 9,5 milhões de Israel.