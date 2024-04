Israel decide reabrir passagem em Gaza para envio de ajuda - Após pressão dos Estados Unidos, governo israelense anuncia reabertura de passagem no norte de Gaza, fechada desde o início da guerra, e uso de porto marítimo para desembarque de ajuda humanitária.O governo de Israel aprovou "medidas imediatas" para permitir a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza, anunciou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesta sexta-feira (05/04).

Tel Aviv afirmou em um comunicado que a passagem de Erez, no norte de Gaza, seria temporariamente reaberta pela primeira vez desde o início da guerra em 7 de outubro, quando o Hamas promoveu ataques terroristas contra Israel, que reagiu com ataques aéreos e incursões terrestres no território palestino.

A passagem de Erez é a principal passagem para o norte de Gaza, e havia sido destruída durante os ataques de 7 de outubro. Israel também disse que permitiria que seu porto em Ashdod, no sul do país, recebesse carregamentos de ajuda humanitária destinados a Gaza. E autorizou a ampliação da entrada de ajuda da Jordânia por meio do ponto de passagem de Kerem Shalom.