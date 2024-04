Mais de mil extremistas têm porte de arma na Alemanha

O Reichsbürger (em tradução literal, "cidadãos do império") é um movimento ancorado em uma visão de mundo antissemita, que prega a rejeição da ordem democrática alemã e a restauração do Império Alemão. Seus adeptos se veem como guardiões da soberania do império que vigorou de 1871 até a morte do líder nazista Adolf Hitler, em abril de 1945.

Oposição cobra ação rápida

A deputada que solicitou as informações ao Ministério do Interior, a esquerdista Martina Renner, apelou ao governo para que agilize o desarmamento de extremistas e acusou-o de "não avançar com as medidas necessárias" à regulação do porte de armas.

"Não precisamos de anúncios, mas de ação concreta contra nazistas e os reichsbürger por parte das autoridades", afirmou Renner à RND.

Ministra do Interior, a social-democrata Nancy Faeser diz querer leis mais rigorosas para a posse de armas. As medidas incluem, entre outros pontos, o banimento de armas semi-automáticas e a introdução do licenciamento para balestras (um tipo de arco e flecha mais sofisticado). Além disso, a militância em organizações potencialmente extremistas também poderia servir de base para a revogação de licenças já concedidas.

As reformas na lei, porém, ainda estão em debate na coalizão de governo, da qual fazem parte ainda os verdes e liberais – este último tem se oposto às mudanças e defendido a implementação mais rigorosa das leis atuais.