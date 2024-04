Alemanha tem maior número de crimes violentos em 15 anos

Em 2023, o delito de entrada não autorizada aumentou 40% em comparação com o ano anterior, chegando a 93.158 casos, enquanto o delito de permanência não autorizada aumentou em quase 29%, para 187.059 casos.

Berlim é o estado menos seguro

A cidade-estado de Berlim registrou o maior aumento de roubos entre todos os estados alemães, com uma alta de 35,2%.

Ela também ficou em primeiro lugar em termos de lugar mais perigoso para se viver por conta do crime, seguida por Bremen, Hamburgo e Saxônia-Anhalt. A Baviera continua sendo o estado alemão mais seguro.

Políticos justificam o aumento

Ao comentar o aumento da criminalidade violenta, Herbert Reul, secretário do Interior do estado da Renânia do Norte-Vestfália, disse que o clima na sociedade alemã mudou.