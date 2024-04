Como os judeus de Colônia se reergueram após Segunda Guerra

O imperador romano Constantino mencionou pela primeira vez uma comunidade judaica em Colônia em um decreto do ano 321. Os judeus viveram em Colônia até que a administração local os expulsou da cidade em 1423. Somente em 1798, sob ocupação francesa, eles tiveram permissão para retornar.

Várias sinagogas foram construídas pela comunidade, incluindo um grande complexo na Glockengasse em 1861 – perto do famoso fabricante da água de colônia 4711 – e a casa de cultos na Roonstrase em 1899, reconhecível por seu estilo neorromânico. Em 1933, no início do regime nazista, Colônia tinha a quinta maior comunidade judaica da Alemanha, com cerca de 18 mil membros. No entanto, todas as sinagogas e casas de culto na cidade da famosa Catedral de Colônia foram saqueadas em 1938 e depois incendiadas.

Cultos em meio a ruínas

Em 1945, após o fim da Segunda Guerra, os poucos judeus sobreviventes de Colônia começaram a se reunir para os cultos nos escombros da Roonstrase, depois em uma sala de oração na Ottostrase e, finalmente, na pequena sinagoga reconstruída na Roonstrase.

Na sinagoga da Roonstrase, há também um centro com um salão, uma ala administrativa, um lar para jovens, um jardim de infância e uma casa de repouso. O então chanceler federal alemão Konrad Adenauer, prefeito de Colônia que havia sido deposto pelos nazistas, apoiou o projeto, e o estado da Renânia do Norte-Vestfália forneceu dinheiro para a reconstrução. Representantes da política, da religião e da cultura participam da inauguração, em setembro de 1959. "Junto com a alegria, certamente havia também as sombras do passado", reportou a rádio Domradio.

A situação em Colônia naquela época estava longe de uma coexistência pacífica entre cidadãos judeus e não judeus de Colônia. O então rabino Zvi Asaria é citado como tendo dito: "Somos tolerados. Isso é tudo."