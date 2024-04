México rompe relações diplomáticas com o Equador

Expulsão de embaixadora do México

A invasão da embaixada vem na esteira de uma crise política entre os dois países que começou a se agravar na quinta-feira. Na data, o governo equatoriano declarou a embaixadora do México, Raquel Serur Smeke, como persona non grata em retaliação a declarações de López Obrador sobre o assassinato do candidato à presidência equatoriana Fernando Villavicencio.

Numa coletiva de imprensa, López Obrador comparou o atual quadro de violência na campanha eleitoral mexicana ao do Equador de 2023, quando Villavicencio foi morto.

O presidente mexicano disse que o assassinato prejudicou sobretudo Luisa González, a candidata do movimento de esquerda Revolução Cidadã, liderado pelo ex-presidente Rafael Correa. Para López Obrador, González foi injustamente associada ao assassinato de Villavicencio, prejudicando sua candidatura e culminando na vitória de Daniel Noboa, um político inexperiente e herdeiro de uma fortuna construída com o comércio de bananas.

O assassinato de Villavicencio, um jornalista conhecido por denunciar casos de corrupção, faz parte da onda de violência que atinge o Equador há cerca de três anos e tornou o país em um dos mais violentos da América Latina, com 45 homicídios por 100 mil habitantes em 2023.

Após a declaração do status de persona non grata que, na prática, ordenava a expulsão da embaixadora do país, o México instruiu Serur a retornar ao país natal para "salvaguardar sua segurança e integridade".