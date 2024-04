O que esperar do próximo eclipse solar total - Em 8 de abril, milhões poderão acompanhar o fenômeno em países da América do Norte. Partes do Canadá, EUA e México ficarão escuras como a noite.Por volta das 15h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira, 8 de abril de 2024, o céu sobre partes da América do Norte ficará subitamente escuro por alguns minutos.

O motivo é o eclipse solar total que atravessará o continente, começando no México e terminando no Canadá, passando por vários estados dos Estados Unidos. Segundo a agência espacial americana (Nasa), o caminho ao longo do qual o eclipse poderá ser visto tem cerca de 185 quilômetros de largura.

Para os milhões de pessoas que vivem no trajeto do eclipse, a luz do sol será bloqueada temporariamente, causando um estado de escuridão momentânea durante o auge do dia.