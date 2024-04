Por que a China está acumulando tanto ouro - Em 2023, país asiático comprou mais do metal precioso do que qualquer outro banco central. Entre os motivos está preocupação com futuras sanções envolvendo o dólar. Aumento da reserva ajudou a disparar o preço do ouro.O preço do ouro bateu um novo recorde histórico essa semana, chegando a 2.300 dólares (cerca de R$ 11,3 mil) a onça, à medida que questões geopolíticas, expectativas de cortes nas taxas de juro nos Estados Unidos e o acúmulo do metal pela China estimulam o interesse dos especuladores.

O ouro é visto por investidores como um porto seguro em tempos de turbulência e uma cobertura contra a desvalorização de moedas, em um momento em que o mundo vive conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia que influenciaram no recente aumento dos preços, juntamente com o pico da inflação pós-pandemia.

A medida do Banco Popular da China (PBC, na sigla em inglês) de comprar grandes quantidades de ouro se refletiu em outros bancos centrais – sobretudo de mercados emergentes. Mas por que, afinal, a China está acumulando tanto ouro?